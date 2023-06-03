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Киев объявил Будапешту демарш из-за видео с картой Украины без Крыма

Киев объявил Венгрии демарш из-за публикации видео с картой Украины без Крыма
Здание МИД Украины
Здание МИД Украины (Фото: Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Украины объявило Венгрии демарш из-за публикации видео с картой страны без Крыма, об этом говорится на сайте ведомства.

В Киеве заявили, что обозначение Крымского полуострова как территории, не входящей в состав Украины, «противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». В МИДе призвали Венгрию «прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО».

Видео с картой, где Крым обозначен как российская территория, опубликовало правительство Венгрии на своем YouTube-канале. В ролике также показали украинцев и разрушенные города. «Только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира», — говорит диктор в видео под звук сирен (цитата по «Стране»).

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и страны Запада не признали его результаты, Киев считает территорию оккупированной. Венгрия вхождение Крыма в состав России не признала.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля сказал, что украинские силы планируют вернуть полуостров под контроль Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на него получат должный ответ.

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