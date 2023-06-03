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Минобороны России расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

Минобороны России сообщило о расширении сети пунктов отбора на службу по контракту
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минобороны России сообщило в своем телеграм-канале, что расширило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.

Граждане могут обратиться в пункт отбора, выбрав любой удобный день недели, добавили в ведомстве. В Минобороны отметили, что наиболее эффективно работа организована в пунктах в Москве, Подмосковье и Башкирии.

На ведомственном сайте «Служба по контракту» говорится, что контракт можно заключить на год, три года или пять лет. В Минобороны обещают единовременную выплату в размере 195 тыс. руб. каждому заключившему контракт, зарплату от 204 тыс. руб. тем, кто отправится в зону проведения военной операции на Украине, а также социальные льготы и гарантии.

Накануне заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в этом году в Вооруженных силах России сформируют общевойсковую и воздушную армии, а также два военных округа — Московский и Ленинградский. Кроме того, будут созданы армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

Формирование Московского и Ленинградского военных округов министр обороны Сергей Шойгу анонсировал еще в прошлом декабре. Такую необходимость он объяснял «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ». Тогда же Шойгу призывал «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» государства увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников.

По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, в российскую армию с 1 января по 31 мая набрали более 134 тыс. человек. 19 мая он говорил, что с начала года в ВС поступили 117,4 тыс. контрактников и добровольцев.

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