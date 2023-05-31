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В Думе рассмотрят законопроект о праве судимых заключать военный контракт

Совет Думы в июне рассмотрит проект о праве судимых заключать контракт на военную службу
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Совет Госдумы включил в план работы на июнь законопроект, который позволяет в период мобилизации, военного положения и в военное время гражданам с судимостью и ограниченно годным заключать контракты на военную службу. Об этом сообщили источники РБК и ТАСС в аппарате Думы.

Документ внесли на рассмотрение глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В законопроекте уточняется, что речь идет о гражданах с погашенной и непогашенной судимостью, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и о гражданах, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Кроме того, согласно документу, предлагается разрешить заключать контракты гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе.

В законопроекте также говорится о новых сроках предельного возраста пребывания на военной службе в период мобилизации или военного положения:. для имеющих воинские звания высших офицеров (генерал-полковники и адмиралы) предельный возраст составит 70 лет, для остальных — 65 лет.

С прошлой осени в России разрешено мобилизовать лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Исключение составили шпионаж, вооруженный мятеж, госизмена, возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства и др.

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Теги
Госдума законопроект контракт военная служба судимость
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