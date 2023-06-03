Гладков: пять человек погибли за сутки от обстрелов в Белгородской области

За сутки в Белгородской области при обстрелах погибли пять человек

Фото: vvgladkov / Telegram

Пять жителей Белгородской области погибли при обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Три человека погибли в Валуйском городском округе, еще два человека погибли при обстреле Шебекинского городского округа. По этому округу украинские военные выпустили 371 боеприпас. Пострадали восемь человек, шесть госпитализированы. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

Еще один человек пострадал после работы ПВО в селе Разумное.

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны ВСУ с осени прошлого года. Однако за последнюю неделю обстрелы участились. Если раньше власти сообщали о единичных обстрелах, то теперь Гладков рассказывает о том, что по Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускают 150–250 снарядов, в том числе и из «Градов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с местными властями и военными. Опрошенные РБК жители Шебекино рассказывали о постоянных взрывах и попытках эвакуироваться.