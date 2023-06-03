Шольц ответил на обвинения в «поджигании войны» на Украине

Канцлера Германии Олафа Шольца во время выступления на Европейском фестивале Социал-демократической партии Германии освистали противники поддержки Украины, пишет Bild.

Стоявшие в толпе люди выкрикивали в адрес канцлера оскорбления и обвиняли Шольца в «разжигании войны на Украине». Они так же встретили и вышедшего на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке.

Митинговавшие скандировали лозунг: «Мир без оружия!» Как отмечает издание Bild, большинство протестующих носили майки с российской символикой или символикой антипрививочников, некоторые из них известны в качестве праворадикальных блогеров.

«Поджигатель войны — это Путин, он двинулся на Украину. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину», — ответил им Шольц.

Германия, как и другие западные страны, оказывает военную и экономическую помощь Украине. 13 мая Германия объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала спецоперации пакета военной помощи объемом €2,7 млрд. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в конце мая, Берлин и дальше продолжит поддерживать Киев.