Министр обороны ФРГ предрек «конец Украины» при остановке поставок оружия

Борис Писториус (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Конец Украины наступит уже завтра, если страны Запада откажутся поставлять ей оружие, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на слушаниях в бундестаге.

Депутат без мандата Роберт Фарле спросил министра, почему Германия не прикладывает усилий для мирного разрешения конфликта на Украине.

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Вы, наверное, этого хотите, мы — нет», — ответил Писториус (цитата по Vorwaerts.de).

Писториус ранее уже делал подобные заявления. 19 мая министр заявил газетам Augsburger Allgemeine и Main-Post, что призывающие прекратить поставки оружия Украине «бросают ее на произвол судьбы».

Писториус возглавил немецкое Минобороны в январе 2023 года. С тех пор он успел посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Писториус отказался предсказывать, как Москва и Киев смогут прийти к тому, чтобы начать мирные переговоры. Министр неоднократно подчеркивал, что Берлин продолжит поддерживать Киев. Главным приоритетом Киева на ближайшие несколько месяцев политик считает обеспечение противовоздушной обороны.

В первые недели российской спецоперации на Украине Германия отказывалась поставлять Киеву тяжелые вооружения. Однако в апреле 2022 года немецкий бундестаг принял обращение к правительству с просьбой начать поставки тяжелого вооружения Украине. Берлин согласовал отправку стране систем ПВО IRIS-T, танков Leopard 1, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников и другой техники. 13 мая Германия объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала спецоперации пакета военной помощи общей стоимостью €22,7 млрд.