В Бердянске прогремели взрывы

Рогов из главного совета Запорожья: в Бердянске прозвучало несколько громких взрывов

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Бердянску, отметил Рогов. Город расположен на юге Запорожской области рядом с Азовским морем

В Бердянске прозвучали несколько громких взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным — прилеты», — добавил Рогов.

Он отметил, что неизвестно, был ли массированный удар по городу нанесен с помощью британских ракет Storm Shadow. На месте взрывов работают экстренные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Город Бердянск расположен на юге Запорожской области, на побережье Азовского моря. 21 мая город обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, сообщал Рогов, по предварительной информации, было выпущено семь ракет, шесть из них были перехвачены, одна «упала на окраине города, разрушив столовую». По данным политика, никто не пострадал.

Командование Вооруженных сил Украины не подтвердило и не опровергло применение ракет Storm Shadow. У представителя украинских ВВС Юрия Игната спросили, сообщат ли власти населению о применении этих ракет или «мы увидим результаты их действия». Тот ответил, что «вопрос с ракетами решен, все уже продумано».