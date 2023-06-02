Мишустин заявил, что физики и математики очень нужны стране

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером Pro, 13:56
Отчет: венчурные инвестиции в криптофирмы в 2023 году составили $3,8 млрд Крипто, 13:53
Блинкен заявил о риске «потемкинского мира» на Украине Политика, 13:52
Полиция изъяла оружие и боеприпасы в Подмосковье Общество, 13:48
Власти США предостерегли от конкуренции с Китаем инструментами прошлого Политика, 13:43
В «Спартаке» назвали фантазиями слова игрока ЦСКА об уханье Соболева Спорт, 13:40
Рогов сообщил об окончании формирования группировок ВСУ на Запорожье Политика, 13:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Красноярском крае спасатели привлекли вертолет для тушения лесопилки Общество, 13:32
Удар по морскому порту в Бердянске. Фоторепортаж Политика, 13:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
Умер актер из сериала «Интерны» Валерий Громовиков Общество, 13:18
Касаткина отдала американке один гейм и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 13:10
Брянский губернатор сообщил о третьем обстреле за сутки Политика, 13:09
Защитник ЦСКА обвинил форварда «Спартака» Соболева в провокациях Спорт, 13:06
Политика ,  
0 

Мишустин заявил, что физики и математики очень нужны стране

Мишустин: физики и математики очень нужны России
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Физики и математики нужны стране для «технологического суверенитета», сказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время общения со студентами филиала МГУ в Сарове. Его слова приводит «Интерфакс».

«Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический», — сказал он. Мишустин отметил, что самое важное «в десятилетие науки, которое объявил наш президент», — это подготовка специалистов.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Такое решение в указе президента объяснялось желанием усилить роль науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны», а также учитывая результаты 2021-го, объявленного в России годом науки.

Целями десятилетия назвали привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, а также повышение доступности информации о достижениях российской науки для граждан.

Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков предполагал, что Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10–20 лет. Для этого, по его словам, необходимо будет создать от 30 до 50 собственных линий передовых разработок, которые смогут «обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».

Теги
Персоны
Михаил Мишустин физики суверенитет МГУ премьер-министр
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter