Мишустин заявил, что физики и математики очень нужны стране

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Физики и математики нужны стране для «технологического суверенитета», сказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время общения со студентами филиала МГУ в Сарове. Его слова приводит «Интерфакс».

«Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический», — сказал он. Мишустин отметил, что самое важное «в десятилетие науки, которое объявил наш президент», — это подготовка специалистов.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Такое решение в указе президента объяснялось желанием усилить роль науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны», а также учитывая результаты 2021-го, объявленного в России годом науки.

Целями десятилетия назвали привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, а также повышение доступности информации о достижениях российской науки для граждан.

Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков предполагал, что Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10–20 лет. Для этого, по его словам, необходимо будет создать от 30 до 50 собственных линий передовых разработок, которые смогут «обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».