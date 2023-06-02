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Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома

Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома

Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Белый дом из штата Колорадо, сообщает Daily Mail.

Перед этим, в ходе выступления на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС Байден пошутил, что закончил среднюю школу 300 лет назад. Уходя со сцены, он споткнулся о мешок с песком и упал. Президенту помогли подняться охранники. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт позже сообщил, что с Байденом все в порядке.

Джо Байдену 80 лет. В 2024 году, когда в США пройдут выборы президента, ему исполнится 82 года. Если он вновь победит и проработает весь срок, то к концу президентства Байдену будет 86 лет.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что претензии относительно возраста Байдена неоднократно высказывались, но он продолжает выполнять свои задачи. Врач Белого дома Кевин О'Коннор по итогам ежегодного медицинского освидетельствования главы государства заключил, что президент здоров и в состоянии исполнять свои обязанности. Он назвал его «здоровым, энергичным 80-летним мужчиной».

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