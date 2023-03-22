Президент США Байден пошутил, что ему страшно читать стихи перед гостями в Белом доме

Байден пошутил, что ему страшно читать стихи в Белом доме

Джо Байден (Фото: Olivier Douliery / Getty Images)

Президент США Джо Байден пошутил, что ему страшно читать стихотворение перед аудиторией на церемонии вручения премии в области искусств и гуманитарных наук в Белом доме. Стенограмму его речи опубликовала администрация главы государства.

Во вступительной речи Байден попытался прочитать стихотворение американского поэта кубинского происхождения Ричарда Бланко, которое он написал к инаугурации президента США Барака Обамы. При этом Байден несколько раз сбился.

«Извините. Позвольте мне начать все сначала. Мне так страшно здесь находиться», — пошутил Байден. Присутствующие в зале в ответ рассмеялись.

В середине февраля Байден на встрече Национальной ассоциации губернаторов пошутил, что каждый раз, когда представляют «президента США», он оглядывается и говорит: «Где он, черт возьми?» Во время президентства Барака Обамы Байден был вице-президентом.