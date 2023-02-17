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Врач Байдена назвал его «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной»

Врач Белого дома О'Коннор: Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента

Джо Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента США, говорится в заключении врача Белого дома Кевина О'Коннора по итогам ежегодного медицинского освидетельствования.

«Президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего», — говорится в документе.

Отмечается, что во время обследования врачи взяли образец кожи на груди Байдена, чтобы провести биопсию. Как отметил О'Коннор, Байден уже удалял несколько немеланомных злокачественных новообразований коже до вступления в должность президента.

Во время обследования его глаз, ушей, носа и горла патологий выявлено не было. «Чрезвыне подробное» неврологическое обследование не обнаружило признаков инсульта, рассеянного склероза или болезни Паркинсона.

Как говорится в заключении, у Байден бывает «жестская походка», поэтому ему рекомендовали носить ортопедические вставки. О'Коннор также отметил, что Байден кашляет, однако не чаще, чем в прошлом году. Осложнений после перенесенного COVID во время обследования не выявлено.

Байден допускал, что будет баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, однако окончательного решения еще не принял. На вопрос журналистов, беспокоит ли его возраст, он отвечал, что возраст и состояние здоровья не являются для него помехой и не помешают исполнению президентских обязанностей.

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В то же время Байдену неоднократно предлагали уступить место более молодому преемнику. На момент президентских выборов в США в 2024 году ему будет 82 года. Президентский срок в США длится четыре года.

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