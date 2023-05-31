Курские власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов

Сообщения от «сотрудников ФСБ» о прорыве диверсионной группы в Кореневском районе Курской области — дезинформация, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«Новая дезинформация от ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины. — РБК): в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность», — говорится в сообщении.

В правительственном телеграм-канале опубликован скриншот сообщения от якобы регионального управления ФСБ, в котором говорится о прорыве диверсантов и объявленном плане «Перехват», а жителей просят «не выходить из помещений до окончания операции».

24 мая жителям Курской области писали с аккаунта, который якобы принадлежит МЧС России. В сообщении говорилось, что администрация Курска проводила эвакуацию жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая и призывала их взять документы и пройти к Дворцу молодежи. Власти региона назвали такие сообщения «очередной дезинформацией от украинских спецслужб».