Власти Ирана сказали, когда страна станет «полноценным членом ШОС»

Хосейн Амир Абдоллахиян (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) завершится в июле. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает агентство Tasnim.

«Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения», — заявил он.

Иран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза, поэтому Тегеран имел статус наблюдателя. После 2016 года ограничения стали постепенно снимать, в том числе благодаря заключению соглашения по ядерной программе, согласно которому Иран обязался не производить ядерное оружие. В сентябре прошлого года Тегеран подписал меморандум о вступлении в ШОС.

Саммит ШОС пройдет под председательством Индии 4 июля в онлайн-формате. Как сообщили в МИД Индии, на саммит были приглашены все страны — участницы ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще три страны — Иран, Белоруссия и Монголия — будут участвовать в саммите в качестве наблюдателей, а Туркмения — в качестве гостя председателя.

В июле 2022-го заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена также подала Белоруссия. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В мае этот статус также получили ОАЭ.