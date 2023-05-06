ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС
ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает госагентство WAM.
Эмираты получили этот статус на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС, которое состоялось в Индии.
«Предоставление статуса партнера по диалогу олицетворяет последовательные усилия ОАЭ по развитию и поддержанию сбалансированных и диверсифицированных партнерских отношений со странами и многосторонними организациями по всему миру», — говорится в сообщении.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Партнерами объединения являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Цели ШОС заключаются в укреплении стабильности и безопасности, развитии экономического сотрудничества, а также в продвижении к «установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка». В 2022 году заявку на вступление в объединение подали Иран и Белоруссия.