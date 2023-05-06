ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС

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ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает госагентство WAM.

Эмираты получили этот статус на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС, которое состоялось в Индии.

«Предоставление статуса партнера по диалогу олицетворяет последовательные усилия ОАЭ по развитию и поддержанию сбалансированных и диверсифицированных партнерских отношений со странами и многосторонними организациями по всему миру», — говорится в сообщении.