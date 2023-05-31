Путин не поедет в Индию на саммит ШОС

Индия проведет саммит ШОС в режиме видеоконференции. О решении изменить формат страна объявила за месяц до мероприятия. По информации The Hindu, причиной могли стать трудности с согласованием графика ряда лидеров

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Первый саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии пройдет 4 июля в виртуальном формате, сообщается на сайте МИД страны.

По словам источников The Hindu, среди причин отказаться от присутствия лидеров стран на саммите могли быть «трудности с расписанием» и что правительство Индии не получило окончательного подтверждения от ряда лидеров ШОС, включая лидеров Китая и Пакистана. Собеседники издания также отметили, что график премьер-министра Индии Нарендры Моди тоже «весьма загружен».

Решение МИД Индии провести саммит в формате видеоконференции попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Прорабатывают разные варианты участия в этом важном формате. В любом случае Россия будет достойно представлена», — отметил он, передает корреспондент РБК.

Как сообщили в МИД Индии, на саммит были приглашены все страны — участницы ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще три страны — Иран, Белоруссия и Монголия — будут участвовать в саммите в качестве наблюдателей, а Туркмения — в качестве гостя председателя.

На встрече также будут присутствовать руководители двух органов ШОС — секретариата и региональной антитеррористической структуры. Еще приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

ШОС в 2001 году основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Среди ее целей — укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а на саммите в прошлом году была запущена процедура приема Ирана в организацию. В июле 2022-го заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена также подала Белоруссия. Партнерами объединения являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В мае этот статус также получили ОАЭ.