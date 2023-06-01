Дума упростила трудоустройство подростков от 14 лет

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Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разрешающий подросткам старше 14 лет заключать трудовой договор без согласия органов опеки и попечительства. Об этом сообщается на сайте парламента.

«По действующему законодательству для того, чтобы трудоустроить подростка, родителям нужно потратить время на сбор 10–12 документов для органов опеки», — отметили в Думе. Теперь же для этого достаточно будет согласия одного из родителей.

В законопроекте отмечается, что работа не должна быть в ущерб учебе. Кроме того, подросткам запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

По словам опрошенных РБК экспертов, законопроект упростит трудоустройство подростков, в том числе за счет того, что из-за необходимости получать большое количество документов и разрешений работодатели часто не хотят заключать трудовой договор с несовершеннолетними. Кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский полагает, что нововведение позволит перевести в белую зону подростков, которые уже работают, но без заключения трудового договора.

19% родителей подростков заявили о готовности своего ребенка работать на каникулах, следует из результатов опроса SuperJob. В основном раннее трудоустройство (с 14 лет) поддерживают отцы. Большинство матерей считают, что детям нужно начинать работу лишь по достижении 16 лет. Наиболее популярные варианты трудоустройства для юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет — позиции курьера и промоутера. Подростки также рассматривают вакансии работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.