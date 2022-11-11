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Эксперты объяснили, будет ли проще нанимать на работу подростков с 14 лет

Эксперты оценили законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет

Новый законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет призван дебюрократизировать этот процесс и узаконить отношения работодателей с несовершеннолетними, которые из-за существующих ограничений работают неофициально, считают опрошенные РБК эксперты.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму 9 ноября группой депутатов от «Единой России». Они предложили отказаться от необходимости получать согласие органов опеки при заключении трудового договора с достигшим 14 лет подростком «для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью». Если подросток еще не получил общее образование, важно, чтобы работа не наносила «ущерба для освоения образовательной программы», указано в документе.

Таким образом, при приеме на работу будет достаточно согласия одного из родителей или законного представителя подростка. Согласие на трудоустройство детей-сирот будут предоставлять органы опеки и попечительства, сделать это нужно будет на «Госуслугах» в течение пяти дней с момента получения заявления работодателя.

Также предлагается освободить работодателя от проведения медосмотра устраивающегося на работу несовершеннолетнего за свой счет, если последний прошел обследование не ранее чем за год до приема на работу.

По мнению опрошенных РБК экспертов, этот законопроект упростит трудоустройство подростков, в том числе за счет того, что те условия, которые предлагается изменить, зачастую становятся причиной нежелания работодателя заключать трудовой договор с несовершеннолетними.

«Законопроект направлен на облегчение доступа молодежи к получению своей первой работы, при этом работы именно вбелую, официально, когда для трудоустройства потребуется минимум согласований и разрешений от органов опеки и попечительства, медицинских учреждений, родителей, а работодатель точно будет знать, что не нарушает закон», — полагает кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

Он добавил, что нововведение позволит перевести в «белую зону» подростков, которые уже работают, но без заключения трудового договора. По словам эксперта, количество молодежи в возрасте от 14 до 17 лет в России составляет около 6 млн человек, действие норм законопроекта может коснуться «нескольких сот тысяч представителей молодежи».

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Юристы считают, что права последних при принятии такого закона ущемлены не будут.

«С точки зрения остальных гарантий — они остаются, и с точки зрения сокращенного рабочего дня, и всего остального. По крайней мере, я не вижу, чтобы какие-то изменения дополнительные вносились. То же самое [касается] медицинского осмотра», — считает юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Поскольку работа несовершеннолетних не связана с тяжелым трудом или вредными и опасными производствами, процесс трудоустройства можно «дебюрократизировать там, где это очевидно излишне», сохраняя при этом контроль за работодателем, отметил Семеновский.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «в условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа <...> подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности». Семеновский назвал такую позицию необычной.

По мнению юриста, сомневаться в том, что законопроект примут, не приходится: его внесли депутаты от «Единой России», которые «напрямую занимаются социальными и трудовыми вопросами, молодежной политикой». Законопроекты от представителей фракции обычно проходят предварительное согласование с профильными органами власти, отметил он.

Теги
подростки трудоустройство несовершеннолетние законопроект Трудовой кодекс
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