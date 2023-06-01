Ракова заявила о расширении летнего проекта профориентации для подростков

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В этом году участниками профориентационного проекта «Лето в новом формате» станут более 3 тыс. юных москвичей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специальную программу для подростков на протяжении пяти лет проводит центр занятости «Моя карьера». За предыдущие четыре года в общей сложности 10 тыс. подростков познакомились с востребованными профессиями и определили путь своего карьерного развития.

«На мероприятиях юные москвичи знакомятся с трендами рынка труда и востребованными специальностями, оценивают и развивают свои универсальные личностные компетенции и получают первый практический опыт, — подчеркнула Ракова. — Кроме того, это прекрасная возможность обрести новых друзей».

Вице-мэр добавила, что в 2023 году партнерами городского проекта «Лето в новом формате» стали около 500 коммерческих и государственных организаций, а также ведущие столичные колледжи и вузы. Всего в рамках проекта работают три программы — «Лето моей карьеры», а также два проекта для подростков, нуждающихся в особой поддержке, — «ПРОгероев» и «Стажировки.

Так, в программе «Лето моей карьеры» юные москвичи пройдут обучение в одной из 31 профильных школ. За три недели они не только попробуют себя в интересных профессиях, но и познакомятся с основными компетенциями, которые помогут развить навыки коммуникации и командной работы, лучше изучить себя и свои способности, почувствовать значимость полученных результатов и вдохновиться на новые достижения. Регистрация на участие уже открыта.

Еще один проект для подростков — «ПРОгероев», разработанный специально для воспитанников семейных центров столицы. Профессиональные эксперты знакомят ребят с направлениями «Спасатель», «Авиация» и «Автоспорт». Будущие специалисты получат комплексную профориентацию и приобретут полезные навыки, а также узнают, как можно проявить себя, добиться успеха в жизни и карьере, не нарушая социальных норм.

Также для подростков из нуждающихся, многодетных и неполных семей и ребят, оставшихся без попечения родителей, открывается программа «Стажировки». Более 2 тыс. подростков 14–18 лет смогут получить первый профессиональный опыт работы, приобрести необходимые навыки, заработать первые деньги, найти новых друзей и наставников. Участники проекта получат стипендию в размере 24 801 руб., а также персональную характеристику от наставников центра занятости «Моя карьера» и работодателей. По словам вице-мэра Раковой, в 2023 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина программа «Стажировки» была расширена, а число мест в ней увеличено вдвое.

Таким образом, молодые люди не только смогут познакомиться с профессиями, но и освоят навыки, необходимые в повседневной жизни и в работе. В дальнейшем этот опыт поможет им более уверенно чувствовать себя на рынке труда и достигать карьерных высот.