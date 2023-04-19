Каждый пятый подросток сообщил о готовности подрабатывать летом

Каждый пятый родитель (19%) сообщил о готовности своего ребенка-подростка подрабатывать на летних каникулах. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

Наиболее популярные варианты трудоустройства для юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет — позиции курьера и промоутера. Подростки также рассматривают вакансии работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.

О готовности подростков работать летом родители сообщали чаще, чем в 2022 и 2021 годах. Тогда желание найти подработку на каникулах выразили дети 15% родителей. Как следует из результатов опроса SuperJob прошлого года, чаще всего подростки выбирали профессии курьера, промоутера, официанта, помощника вожатого или сотрудника пункта выдачи заказов.

Опрос среди 1 тыс. респондентов (родители детей 14–17 лет) проводился с 4 по 18 апреля во всех округах России.

Данные февральского опроса SuperJob показали, что треть родителей (35%) считают приемлемым возрастом начала подработки детей 14-15 лет. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2020 году, когда проводилось предыдущее исследование. Авторы связывают это в том числе с распространением удаленки.

За три года выросло число родителей, которые считают допустимым труд детей с 12–13 лет — этот вариант выбрали 6% по сравнению с 5% в 2020-м. Еще 3% опрошенных, как и ранее, полагают, что ребенок может начинать работать до достижения возраста 12 лет.

В основном раннее трудоустройство (с 14 лет) поддерживают отцы. Большинство матерей считают, что детям нужно начинать работу по достижении 16 лет, также матери чаще, чем отцы, выступают за начало работы после получения профессии.