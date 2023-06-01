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Посольство в Финляндии смогло получить только три перевода за 9 месяцев

Посольство России в Финляндии смогло получить только три денежных перевода за 9 месяцев
Посольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии (Фото: Global Look Press)

Посольство России в Финляндии за период с марта по декабрь прошлого года смогло получить только три денежных перевода. Это связано с ограничениями и санкциями Евросоюза, сообщили РБК в дипмиссии.

«За март—декабрь 2022 года посольству удалось получить всего три банковских перевода. Несмотря на режим крайней экономии, мы столкнулись с нехваткой средств для оплаты коммунальных и прочих услуг», — заявили в посольстве. Проблемы с обслуживанием начались весной прошлого года после санкций Евросоюза, введенных в ответ на военную операцию на Украине.

«МИД Финляндии выдал нам разрешение на использование счета в одном из финских банков. Однако далее мы стали систематически сталкиваться со все возрастающими препятствиями. С осени 2022 года сложилась ситуация, когда для проведения каждого платежа на наш счет было необходимо провести длительную, затягивавшуюся на несколько месяцев процедуру согласования», — объяснили дипломаты.

Более того, за каждую операцию по зачислению денег на счет посольства нужно заплатить комиссию €5 тыс.

Накануне посольство Финляндии в России обвинило Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, так как Москва заморозила счета дипмиссии. В МИДе эти обвинения назвали абсурдными, указав, что Финляндия первой начала вводить ограничения для российского посольства.

«Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков», — сказала РБК представитель МИД России Мария Захарова.

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«Полагаем, что, прежде чем обвинять в нарушениях Россию, нашим финским коллегам стоило бы оценить ситуацию с соблюдением положений Венской конвенции в их стране. О ситуации с банковским обслуживанием, ставящей под угрозу нормальное функционирование нашего посольства, мы их информировали», — добавили в посольстве России.

Теги
посольство Россия Финляндия санкции новости Денежные переводы
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