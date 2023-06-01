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В Польше название Калининграда на указателях начали менять на «Крулевец»
В Польше название Калининграда на дорожных указателях начали менять на «Крулевец»
В Польше на дорожных указателях начали менять название российского города Калининград на польское название — Крулевец (Królewiec). Об этом сообщила gazeta.pl.
По данным издания, замена знаков ведется на национальных дорогах 51, 54 и 57, всего предстоит заменить 26 табличек. При этом на 12 информационных таблицах в целях экономии название Калининграда будет заклеено наклейкой «Крулевец», а на 14 таблиц название полностью заменят.
Всего власти Польши выделили на замену табличек 60 тыс. злотых (1,1 млн руб.).
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