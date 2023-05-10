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Власти Калининграда сочли инсинуацией польское название города Крулевец

Власти Калининграда: польское название города Крулевец является инсинуацией
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Калининград является официальным топонимом, а все остальные названия — «просто инсинуации». Об этом РБК заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Так он прокомментировал рекомендацию комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши называть Калининград Крулевцем.

«С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским. Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — подчеркнул Лысков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь счел переименование Польшей Калининграда в Крулевец процессом, «граничащим с безумием».

«Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается. Это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI—XVII века и даже раньше. Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет», — заключил он (цитата по ТАСС).

Ранее 10 мая портал Interia сообщил, что полякам рекомендовали называть Калининград исключительно польским названием Крулевец. Российский топоним комиссия сочла искусственным и не связанным с городом и регионом.

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Свое решение комиссия объяснила правом использования терминов, которые являются культурным наследием, а также негативной коннотацией названия Калининград для поляков. Польская сторона считает советского военного Михаила Калинина «ответственным за Катынский расстрел». Россия признавала ответственность СССР за массовый расстрел поляков, однако не связывала преступление сталинского режима с фигурой Калинина.

В Польше также отметили, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому взглянуть на вопрос о навязанных названиях».

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Калининградская область Польша Калининград название новости
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