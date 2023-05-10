В Польше полякам рекомендовали Калининград называть Крулевцем

В Польше сочли русское название «Калининград» искусственным и не связанным ни с городом, ни с регионом. В Кремле назвали такое одностороннее переименование города «процессом, граничащим с безумием»

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Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала использовать для российского города Калининграда исключительно польское название — Крулевец (Królewiec), передает портал Interia.

При этом использовать в польском языке слово «Калининград» не рекомендуется. «Русское название города искусственное и не связанное ни с городом, ни с регионом», — отметили в комиссии.

В обосновании решения говорится о праве использования традиционных терминов, которые считаются культурным наследием, и что спецоперация России на Украине «заставляет по-другому взглянуть на вопрос о навязанных названиях».

Помимо этого комиссия называет советского государственного деятеля Михаила Калинина, в честь которого назван город, «ответственным за решение о массовом убийстве польских граждан (катынский расстрел)». В связи с этим, пишет портал, название «Калининград» имеет для поляков негативную коннотацию.

«Каждое государство имеет право использовать на своем языке традиционные имена, составляющие его культурное наследие, но не может принуждаться использовать на своем языке неприемлемые имена», — заключила комиссия.

В 2004 году завершилось расследование Главной военной прокуратуры России, которое подтвердило вынесение «тройкой НКВД» смертных приговоров 14,5 тыс. польским военнопленным по обвинению в совершении государственных преступлений и установило смерть 1803 человек. 26 ноября 2010 года Госдума России приняла заявление «О катынской трагедии и ее жертвах», в котором признает, что массовый расстрел польских граждан в Катыни был произведен по указанию Иосифа Сталина и других советских руководителей и считается преступлением сталинского режима. О роли Михаила Калинина в катынском расстреле не говорилось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переименование Польшей Калининграда в Крулевец можно считать уже не русофобией, а «процессом, граничащим с безумием».