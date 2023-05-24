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Военная операция на Украине ,  
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Путин внес в Думу проект о денонсации договора о Керченском проливе

Путин внес в Думу проект о денонсации договора с Украиной о Керченском проливе
Керченский пролив
Керченский пролив (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.

Карточка законопроекта появилась в законодательной базе нижней палаты парламента.

Законопроект состоит из двух статей.

Первая гласит: «Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года».

Во второй говорится, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.

В пояснительной записке к документу говорится, что после принятия в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей «возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации». Поэтому Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

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Кроме того, Верховная рада Украины 24 февраля 2023 года приняла закон «О денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», который вступил в силу 25 марта 2023 года.

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