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Белгородские власти предупредили о фейковых звонках с призывом уехать

Оперштаб Белгородской области предупредил о фейковых звонках с призывом покинуть регион
Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС
Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Территориальная оборона Белгородской области не занимается обзвоном жителей с призывами покинуть регион, это — действия противника, чтобы вызвать панику, заявил областной оперштаб.

«Жителям Белгородской области поступают звонки от территориальной обороны с просьбами уехать из региона — это фейковые звонки. Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев», — говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 1 июня заявил о «непрекращающемся обстреле» в Шебекинском округе. Тогда он рассказал о восьми пострадавших. До этого губернатор сообщал, что центр и окраины города Шебекино «в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из «Града».

До этого военкор Александр Коц писал в Telegram о попытках прорыва границы в районах села Новая Таволжанка и Шебекино. Гладков опроверг информацию о «прорыве ВСУ» в Шебекинском округе. «Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, ФСБ, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал он. Оперштаб Белгородской области также опроверг эти данные, отметив, что обстановка в округе сложная, «слышны звуки боя».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ответственные ведомства и белгородские власти постоянно докладывают главе государства о ситуации в Шебекино, в том числе по обеспечению желающих временным размещением, передал ТАСС.

31 мая детей из Шебекинского и Грайворонского округов области начали вывозить в Воронежскую область. Разместить у себя жителей белгородских приграничных населенных пунктов согласились также в Калужской, Липецкой, Пензенской, Томской и Ярославской областях, Крыму, Ставрополье и Северной Осетии.

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