Губернатор Гладков: Шебекино обстреляли из «Градов», пять человек пострадали

При обстреле Шебекино пострадали пять человек

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Шебекино Белгородской области за ночь трижды обстреляли из «Града», пять человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В числе пострадавших — полицейский с открытым переломом плечевой кости, две женщины с осколочными ранениям, охранник моста и еще один мужчина с осколочными ранениями. Трое из них госпитализированы.

Снаряды попали в частный жилой дом, который загорелся, и крышу одного из административных зданий.

«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — добавил он. Гладков добавил, что власти помогут тем, кто самостоятельно выезжает из города, они могут разместиться в пунктах временного размещения, в том числе в спорткомплексе «Белгород Арена».

Около часа ночи Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны Украины. Два человека пострадали.

Город обстреливали из «Градов» и прошлой ночью, Гладков заявил о массированном ударе. Пострадали четыре человека. Губернатор также объявил, что детей из Шебекинского и Грайворонского округов начинают вывозить в Воронежскую область.