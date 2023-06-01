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Собака напала на десятилетнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом

Бойцовская собака напала на десятилетнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

В селе Лая в Нижнем Тагиле бойцовская собака породы американский стаффордширский терьер напала на десятилетнего ребенка во время его прогулки с друзьями по пляжу. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на мать мальчика.

По словам женщины, хозяйка собак была на общественном пляже, животные были без поводков и намордников. Когда мальчик подошел к воде, чтобы проверить температуру, одна из собак набросилась на мальчика.

«Эта женщина [хозяйка питомца] мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так еще и наорала на него, мол, «так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать!» — рассказала она. Находившиеся на пляже люди вызвали мальчику скорую помощь.

Женщина написала заявление в МВД. Сотрудники отдела полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» начали проводить проверку, по результатам которой будет принято решение.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов предложил приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию питомца на улицу и штрафовать за это на сумму, равную региональному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Помимо этого, правительство России одобрило законопроект, наделяющий регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей.

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В середине апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на восьмилетнего ребенка и загрызла его.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Главу управления ЖКХ администрации по обвинению в халатности.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что после отлова этих собак снова выпустят на улицу, так как федеральное законодательство предусматривает отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания. Он отметил неэффективность такого подхода.

Теги
собака нападение Нижний Тагил ребенок
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