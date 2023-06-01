Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 1 июня обстрелу подвергся город Шебекино в Белгородской области, украинские военные обстреливали его на протяжении часа, рассказывал Гладков. По его словам, пострадали два человека — один в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 31 мая власти региона решили начать вывозить детей с приграничных территорий — из Шебекинского и Грайворонского округов — в Воронеж.