В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области Украины, сообщается в телеграм-каналах городской и областной администраций.

Кроме того, сирены тревоги прозвучали в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях страны. Первые сигналы были слышны в 02:28.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремели взрывы.

В прошлый раз воздушную тревогу в Киеве и области объявляли в ночь на 28 мая, она длилась больше часа. В киевской администрации заявили, что в области работает ПВО. Возле АЗС в Соломенском районе столицы в результате «падения обломков беспилотника» погиб мужчина, еще одна женщина пострадала. В других районах Киева произошли пожары, были повреждены несколько домов.

В тот же день в Никополе в Днепропетровской области в результате обстрела были повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки, а также газопровод и линия электропередачи. Еще один инфраструктурный объект был поврежден в Житомирской области.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с середины октября прошлого года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.