Девятерых жителей Киева задержали за съемку работы ПВО

Фото: Евген Котенко / Global Look Press

Полиция Киева задержала девятерых человек, которые снимали работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и выкладывали кадры в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что семь задержанных — женщины, а двое — мужчины. Всем им от 23 до 49 лет. В ведомстве полагают, что граждане своими действиями «могли раскрыть специфику работы ПВО».

Задержанные дали показания в отделах полиции, затем их передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий публикацию военной информации в условиях военного или чрезвычайного положения. Документ запрещает публиковать фото и видео, если на них запечатлены перемещения украинских военных, военные объекты, траектория полета ракет и места их попадания, работа ПВО. Виновным грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

29 мая в полиции сообщили о задержании еще двух мужчин, снимавших работу ПВО. Полицейским об этом сообщила местная жительница. Одного из снимавших задержали на улице, машину второго остановили спустя полчаса. Нарушителей также доставили в полицейский отдел, а после передали сотрудникам СБУ.

Власти Киева регулярно сообщают о взрывах и работе ПВО с начала российской спецоперации, в украинской столице и других регионах объявляют воздушную тревогу. Только с начала мая город подвергался атакам более десяти раз. Российское Минобороны не раз заявляло, что военные наносят удары только по военным объектам, объектам ОПК и связанной с ними энергетической инфраструктуре.