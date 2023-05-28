В Житомирской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

В ночь на 28 мая в Житомирской области Украины прогремели несколько взрывов, в результате был поврежден один инфраструктурный объект, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко в телеграм-канале.

По его словам, погибших и пострадавших нет. Он также уточнил, что удар был нанесен во время воздушной тревоги — она длилась с 1:04 по 6:02 мск.

О повреждениях в Житомире до этого писал в своем Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) мэр города Сергей Сухомлин.

За прошедшую ночь воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины. Первые сигналы были слышны с 0:08. После тревоги в нескольких районах Киева и Киевской области раздались взрывы. Возле АЗС в Соломенском районе столицы в результате «падения обломков беспилотника» погиб 41-летний мужчина, еще одна женщина пострадала. В других районах Киева произошли пожары, были повреждены несколько домов.

В Никополе в Днепропетровской области в результате обстрела были повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки, а также газопровод и линия электропередачи, погибших и пострадавших нет, сообщал глава областной военной администрации Сергей Лысак.