Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна

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Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт зерна с Украины как минимум до конца 2023 года, сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря Министерства сельского хозяйства Жолта Фельдмана.

Венгрия также обратилась в ЕС с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам, чтобы облегчить транспортировку запасов зерна с внутренних складов до сбора урожая в этом году. «Мы заинтересованы в том, чтобы сбор урожая в Венгрии был завершен благополучно и венгерские фермеры могли продавать свою продукцию», — сказал Фельдман.

В 2022 году Евросоюз вводил беспошлинный режим на ввоз украинского зерна. В апреле этого года Венгрия, Польша, Болгария, Румыния и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции, а также обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. Переполнение рынков в этих странах сельхозпродукцией с Украины вызвало недовольство местных фермеров, которые не могли продать собственный урожай.

2 мая Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, рапса, кукурузы и семян подсолнечника с Украины в Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию. Ограничительные меры должны действовать до 5 июня. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны разрешен.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал не допустить продления в ЕС ограничений на ввоз зерна.