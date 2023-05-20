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Зеленский призвал не допустить продления в ЕС ограничений на ввоз зерна

Зеленский: обговорили с Мишелем недопустимость продления в ЕС ограничений на ввоз зерна
Грузовики с украинским зерном около границы
Грузовики с украинским зерном около границы (Фото: Игорь Ткаченко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем и обсудил с ним недопустимость продления ограничений на украинское зерно, которые ввели некоторые страны Евросоюза. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня», — уточнил Зеленский.

Встреча с Мишелем состоялась в Японии на полях саммита G7. Стороны обсудили «ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский союз», добавил Зеленский.

Также на переговорах поднимался вопрос реализации украинской формулы мира, которую ранее выдвинул Зеленский. Она состоит из десяти пунктов, куда входят, в частности, продовольственная, энергетическая и ядерная безопасность, а также вывод российских войск с украинской территории и прекращение боевых действий. В Москве называли данный план неприемлемым, так как он не учитывает вхождения в состав России новых регионов.

2 мая Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, рапса, кукурузы и семян подсолнечника с Украины в Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию. Ограничительные меры будут действовать до 5 июня. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным.

В 2022 году Евросоюз ввел беспошлинный режим на ввоз украинского зерна. В начале апреля Венгрия, Польша, Болгария, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. Переполнение рынков в этих странах сельхозпродукцией с Украины вызвало недовольство местных фермеров, которые не могли продать собственный урожай.

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В середине апреля эти пять стран ограничили импорт украинской агропродукции, власти Румынии стали опломбировывать украинские транзитные грузы с зерном. После этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готовит новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для фермеров стран Восточной Европы.

Теги
Владимир Зеленский Шарль Мишель Евросоюз Евросовет Украина зерно G7
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