Посольство Британии — в ответ на слова Медведева: Лондон не воюет с Москвой

Посольство Британии ответило на слова Медведева о войне с Россией

Вид на здание посольства Великобритании в Москве (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Великобритания не воюет с Россией. Так в посольстве королевства в Москве прокомментировали «РИА Новости» заявление зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который назвал британских чиновников потенциальной законной целью российских войск.

«Великобритания хочет мира. Мы продолжаем просить российское правительство вывести свои войска с Украины для достижения этого мира», — сказали в дипмиссии.

Медведев утром заявил, что Лондон «де-факто ведет необъявленную войну против России» и поэтому законными целями можно считать не только военных должностных лиц Великобритании, но и гражданских, если те «содействуют войне».

Накануне глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил о праве Украины наносить удары за пределами своих границ, «чтобы подрывать способность России применять военную силу на Украине». По мнению министра, удары по «легитимным военным целям» вне украинской территории могут считаться частью обороны.