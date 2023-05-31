Кожемяко спрогнозировал рост таможенных платежей от Приморья до ₽3 трлн

Кожемяко: ежегодные таможенные платежи от Приморского края вырастут до ₽3 трлн к 2030 году

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Объем таможенных платежей Приморского края увеличится до 3 трлн руб. в год к 2030 году. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая с докладом о работе правительства в 2022 году перед законодательным собранием региона.

Сейчас, по словам губернатора, федеральный бюджет получает от Приморского края около 750 млрд руб. ежегодно за счет таможенных платежей.

Он рассказал о программе ускоренного развития отраслей экономики Приморского края, согласованной по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также об инвестициях в регион, которые она предусматривает. Все они ориентированы на развитие транспорта и инфраструктуры для экспорта, уточнил губернатор.

В частности, власти Приморского края хотят при федеральной поддержке:

поэтапно ввести в эксплуатацию автодорогу Владивосток — Находка — порт Восточный;

модернизировать международные пункты пропуска;

поддерживать ведущие к ним автомобильные дороги в надлежащем состоянии;

создать инфраструктуру для строящихся морских и «сухих» портов;

создать инфраструктуру «нового качества» в Хасанском округе на юге Приморского края.

«На эти задачи нужны колоссальные средства. Однако мы настаиваем на том, что такие инвестиции окупаются», — отметил глава региона.

Санкции вызвали реструктуризацию российской внешней торговли в 2022 году. Если в начале года 58% экспорта товаров и услуг страной приходилось на недружественные страны, то к концу года их доля снизилась до 35%. При этом доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65%, следовало из данных Минэкономики.

Россия на фоне западных ограничений из-за спецоперации решила переориентировать свой рынок на восток. Президент России Владимир Путин говорил, что в стране реализуются «масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», идет обустройство новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг, повышается их эффективность. Переориентацию экспорта президент называл «тенденцией последних лет».