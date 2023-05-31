КНДР запустила ракету в южном направлении

КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Власти Сеула призвали жителей города подготовиться к возможной эвакуации. Генштаб Южный Кореи обещал в скором времени сообщить подробности о типе ракеты и ее траектории. Позже военные сообщили, что ракета упала в акватории Желтого моря и не пролетела над сеульской метрополией.

В префектуре Окинава в Японии была объявлена воздушная тревога. Однако позже ее отменили, потому что по данным властей ракета не вторгнется на территорию страны, передает NHK.

Ранее власти Северной Кореи объявили о планах запустить спутник в период с 0:00 часов 31 мая до 0:00 часов 11 июня. В Минобороны Японии считают, что Пхеньян проводит испытания баллистической ракеты и обещали сбить ее в случае вхождения в воздушное пространство страны.

Также накануне КНДР анонсировала запуск военного спутника-разведчика, нацеленного на слежку за передвижением армии США. По словам заместителя председателя центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхора, запуск произойдет в июне.

В начале мая Япония установила комплексы ПРО Patriot PAC-3 на отдаленных островах в южной префектуре Окинава, чтобы при необходимости перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Пхеньян планирует запустить военный спутник.