В Думу внесли законопроект о защите земельных прав традиционных конфесий

В Госдуму внесен пакет законопроектов, нацеленных на поддержку Русской православной церкви (РПЦ) и других традиционных конфессий в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав.

Согласно первому законопроекту, будут прямо запрещены приватизация имущества религиозного назначения, к которому относятся не только храмы, но и ценные предметы, предназначенные для богослужения, например, иконы.

Второй законопроект обеспечит защиту земельных интересов религиозных организаций, а именно, полноценное функционирование храмов, расположенных на территориях национальных парков и заповедников, где невозможно оформление частной собственности на земельный участок. Депутаты предлагают передать земельные участки, на которых расположены храмы, религиозным организациям сроком на 49 лет с правом пролонгации, передает «Интерфакс» слова председателя Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

В середине мая РПЦ сообщила, что ей будет передана икона «Троица» Андрея Рублева. В настоящий момент икона находится в Третьяковской галерее. В РПЦ заявили, что решение передать образ президент Владимир Путин принял «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Экспертный совет Третьяковской галереи выступил против перемещения главного шедевра русской иконописи из-за рисков его утраты.

«Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, там она пробудет две недели, а затем ей предстоит «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», говорили в пресс-службе Минкультуры.