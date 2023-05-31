Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Минкульт исключил Учителя из экспертных советов и добавил туда Певцова Общество, 02:30
Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию Политика, 02:23
Еще один регион запретил беспилотники Политика, 01:40
Члены НАТО не определились, что обещать Украине по поводу ее членства Политика, 01:38
В Думу внесли законопроект о защите земельных прав традиционных конфесий Общество, 01:23
Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР Политика, 01:03
КНДР запустила ракету в южном направлении Политика, 01:00
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Бизнес и пассажиры заявили о рисках от введения второй страховки для такси Авто, 00:39
Путин пошутил, что по будням играет в видеоигры Политика, 00:25
В США заверили, что сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Киеву Политика, 00:22
В Волгограде рассмотрят проект о выборах во время военного положения Политика, 00:05
Вошел в историю. Медведев сенсационно вылетел на старте «Ролан Гаррос» Спорт, 00:00
Кешбэк на российское и крипторасчеты: что бизнес попросил у президента Экономика, 00:00
Объем денежных переводов из России в Казахстан сократился впервые за год Финансы, 00:00
Общество ,  
0 

В Думу внесли законопроект о защите земельных прав традиционных конфесий

В Думу внесли законопроект о защите земельных и имущественных прав традиционных конфесий

В Госдуму внесен пакет законопроектов, нацеленных на поддержку Русской православной церкви (РПЦ) и других традиционных конфессий в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав.

Согласно первому законопроекту, будут прямо запрещены приватизация имущества религиозного назначения, к которому относятся не только храмы, но и ценные предметы, предназначенные для богослужения, например, иконы.

Второй законопроект обеспечит защиту земельных интересов религиозных организаций, а именно, полноценное функционирование храмов, расположенных на территориях национальных парков и заповедников, где невозможно оформление частной собственности на земельный участок. Депутаты предлагают передать земельные участки, на которых расположены храмы, религиозным организациям сроком на 49 лет с правом пролонгации, передает «Интерфакс» слова председателя Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

В середине мая РПЦ сообщила, что ей будет передана икона «Троица» Андрея Рублева. В настоящий момент икона находится в Третьяковской галерее. В РПЦ заявили, что решение передать образ президент Владимир Путин принял «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Экспертный совет Третьяковской галереи выступил против перемещения главного шедевра русской иконописи из-за рисков его утраты.

«Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, там она пробудет две недели, а затем ей предстоит «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», говорили в пресс-службе Минкультуры.

Теги
РПЦ конфессии Госдума Недвижимость
Материалы по теме
Патриарх запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из-за «Троицы»
Общество
Кремль заявил о передаче «Троицы» РПЦ, несмотря на возражения экспертов
Общество
В Кремле ответили на рекомендацию отложить передачу «Троицы» РПЦ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter