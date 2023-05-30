В МВД сообщили об обещаниях «известных рэперов» не петь про наркотики

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Некоторые известные рэперы исключили из своего репертуара песни о наркотиках и уведомили об этом полицию. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

«Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни», — ответил Зубов на вопрос депутатов о том, будут ли рэперы и дальше привлекаться к ответственности за песни про наркотики.

Зубов не назвал имена исполнителей, которые дали соответствующее обещание.

В конце мая МВД возбудило несколько административных дел и одно уголовное после концерта рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) в Санкт-Петербурге 22 апреля. Одно из административных дел возбудили по статье о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). Ранее концерт был сорван правоохранительными органами.

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за пропаганду наркотиков. Согласно законопроекту, пропаганду оборота и потребления наркотиков в Сети будут наказывать штрафом в размере до 50 тыс. руб., обязательными или исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Мера будет грозить тем, кого ранее уже привлекали к административной или уголовной ответственности «за совершение предусмотренного настоящей статьей преступления».