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Политика ,  
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В треках Scally Milano нашли дискредитацию армии и пропаганду наркотиков

Рэпера Scally Milano обвинили в дискредитации армии и пропаганде наркотиков
Scally Milano (Даниил&nbsp;Дмитриев)
Scally Milano (Даниил Дмитриев) (Фото: scallymilano / VK)

МВД возбудило несколько административных дел и одно уголовное после концерта рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Михаилу Романову.

Одно из административных дел возбудили по статье о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). Полиция провела психолого-лингвистические экспертизы, чтобы подтвердить рекламу психотропных веществ в треках рэпера. Материалы уже направили в суд.

Полиция также проверила публичные высказывания Scally Milano и усмотрела в них дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Материалы проверки отправили в управление МВД по Адмиралтейскому району Петербурга.

Кроме того, после сорванного полицией концерта рэпера в клубе «Гигант Холл» составили четыре протокола из-за пьяных подростков. Также возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в том числе распитие алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК).

Выступление Scally Milano в «Гигант Холле» проходило 22 апреля. Концерт закончился после первой песни, потому что в зал пришла полиция. После появления сотрудников МВД рэпер покинул площадку. В «Гигант Холле» рассказали «Фонтанке», что концерт был согласован с властями. Там сообщили, что к организаторам обращались родители, которые были против выступления артиста.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что намерена добиваться привлечения Scally Milano к ответственности за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, и направила обращение в Следственный комитет. Рэпер в ответ заявил, что не преследовал такой цели.

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Позже Scally Milano убрал из своих треков упоминание наркотиков. Лига направила повторное обращение в ведомство, так как артист самостоятельно устранил причины, послужившие основанием для жалобы, и попросила СК не проводить проверку. «В случае если проверка проводится, попросили следователей учесть данные положительные шаги исполнителя», — заявила Мизулина.

Теги
МВД рэпер дискредитация армии пропаганда наркотиков

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