Нардеп заявил о решении открыть дело о госизмене против Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать уголовное дело о госизмене в отношении президента Владимира Зеленского, сообщил в телеграм-канале народный депутат Гео Лерос, который подал соответствующий иск.

К записи он предложил фото постановления суда. В нем говорится, что ГБР обязали начать досудебное расследование по иску депутата.

По словам Лероса, Зеленский, а также глава и замглавы его офиса Андрей Ермак и Роман Машовец, бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко причастны к назначению агентов ФСБ «на ключевые должности в СБУ». Демченко и Баканова Зеленский уволил в июле прошлого года.

Лерос заявил, что упомянутые люди «должны дать показания, кто и сколько платил им за эти назначения».

Депутат и прежде не раз критиковал действия Зеленского и его администрации. В январе он заявил, что сотрудники СБУ стали «грубо работать» по его окружению, были даже случаи применения физической силы. «Часто оборотни в погонах предлагают моим знакомым помочь меня куда-нибудь позвать на встречу, чтобы устроить мне провокацию», — утверждал политик. Он заявил, что, если с ним или кем-то из его окружения что-то случится, винить в этом стоит Зеленского и Ермака.

В феврале его отстранили от участия в пленарном заседании Верховной рады — по его собственным словам, решение было принято из-за оскорблений в адрес Ермака. В ноябре прошлого года на выступлении в парламенте он назвал Зеленского предателем родины, а когда ему отключили микрофон, показал президенту средний палец.