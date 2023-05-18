Верховный суд назвал условие для обвинения сдавшихся в плен в госизмене

Добровольной признана сдача плен в ситуации, когда осталась возможность оказывать сопротивление. При определенных условиях обвиняемых в таком преступлении могут освободить от уголовной ответственности, заявили в Верховном суде

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Сдача в плен для дальнейшего участия в боевых действия против России должна квалифицироваться по ст. 275 УК (государственная измена), говорится в постановлении пленума Верховного суда. Ст. 352.1 (добровольная сдача в плен) необходимо применять в случаях, когда нет признаков измены, пояснили в суде.

«Если судом будет установлено, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, именно в этих целях сдалось в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противника», — цитирует пояснение Верховного суда «Интерфакс».

Состав преступления по ст. 352.1 появляется только в случае, если сдача в плен была добровольной и сознательно совершена при наличии возможности оказать сопротивление, отметили в суде. Обвиняемого по этой статье могут освободить от уголовной ответственности, в случае если такое преступление было совершено впервые, он выбрался из плена и вернулся на службу.

Ст. 352.1 (добровольная сдача в плен, предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы) появилась в Уголовном кодексе прошлой осенью. Тогда же поправками в УК совершение преступления на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени, например самовольное оставление части и неисполнение подчиненным приказа начальника, стало отягощающим обстоятельством.

Ст. 275 УК (государственная измена) в том числе предусматривает наказание за переход на сторону противника и участие в боевых действиях против России. В апреле поправками в УК наказание за госизмену было ужесточено вплоть до пожизненного заключения