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Атака беспилотников на Москву ,  
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В ЕС призвали Россию не использовать атаку дронов как повод к эскалации

Представитель ЕС Стано призвал Россию не использовать атаку дронов как повод для эскалации
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Евросоюз призывает Россию не использовать атаку дронов на Москву как повод для эскалации, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы приняли к сведению сообщения, утверждающие о пролетах БПЛА в Московской области, мы не должны комментировать это, у нас нет информации об источниках, деталей произошедшего. Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Российская столица подверглась атаке беспилотников утром 30 мая. По данным Минобороны, пять из восьми дронов были сбиты, три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Повреждения получили три дома на юго-западе Москвы. Два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не потребовалась.

Последствия атаки беспилотников на Москву. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Минобороны обвинило в случившемся «киевский режим». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к атаке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

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Теги
беспилотники ЕС

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