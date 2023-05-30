В Москве восстановили движение по улице в районе атаки дронов

Дом на Ленинском проспекте, подвергшийся атаке дронов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве восстановили движение по улице Удальцова, сообщает департамент транспорта Москвы.

До этого департамент сообщал, что на улице Удальцова на юго-западе Москвы частично перекрыли движение. Транспорт не мог проехать по участку от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. Мэр заявил, что в городе «никто серьезно не пострадал». Дроны атаковали как минимум два жилых дома на юго-западе Москвы: Ленинский проспект, дом 92, корпус 1 и Профсоюзная улица, дом 98, корпус 6, писали ТАСС «РИА Новости» . Жителей нескольких подъездов двух домов эвакуировали.

Еще об одном ЧП стало известно в Новой Москве. «Подразделения выезжали по адресу: пос. Московский, ул. Атласова, дом 11. Обнаружено нарушение остекления на 25-м этаже, признаков пожара не обнаружено», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. Дом по этому адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

Минобороны сообщило, что российские военные смогли сбить беспилотники, которые атаковали Москву и Подмосковье. В ведомстве сообщили, что атака была предпринята «киевским режимом». Всего были сбиты восемь беспилотников.