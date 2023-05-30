В Москве восстановили движение по улице в районе атаки дронов
В Москве восстановили движение по улице Удальцова, сообщает департамент транспорта Москвы.
До этого департамент сообщал, что на улице Удальцова на юго-западе Москвы частично перекрыли движение. Транспорт не мог проехать по участку от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.
30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. Мэр заявил, что в городе «никто серьезно не пострадал». Дроны атаковали как минимум два жилых дома на юго-западе Москвы: Ленинский проспект, дом 92, корпус 1 и Профсоюзная улица, дом 98, корпус 6, писали ТАСС и «РИА Новости». Жителей нескольких подъездов двух домов эвакуировали.
Еще об одном ЧП стало известно в Новой Москве. «Подразделения выезжали по адресу: пос. Московский, ул. Атласова, дом 11. Обнаружено нарушение остекления на 25-м этаже, признаков пожара не обнаружено», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. Дом по этому адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.
Минобороны сообщило, что российские военные смогли сбить беспилотники, которые атаковали Москву и Подмосковье. В ведомстве сообщили, что атака была предпринята «киевским режимом». Всего были сбиты восемь беспилотников.