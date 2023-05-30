Власти одобрили переговоры NASA и «Роскосмоса» о совместных полетах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между «Роскосмосом» и NASA для подписания дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение «Роскосмоса» <...> о проведении переговоров о подписании дополнения к Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.
В начале марта Россия и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС на одну миссию. В рамках этой миссии два российских космонавта — Константин Борисов и Александр Гребенкин — полетят на станцию на кораблях Crew Dragon, произведенных американской компанией SpaceX. Старт миссии запланирован на 2023—2024 годы.
Полет первого россиянина в составе миссии Crew-7 состоится во второй половине текущего года. Гребенкин отправится к МКС в составе миссии Crew-8. Полет его корабля запланирован на первую половину 2024 года.
Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение.