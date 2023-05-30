Власти одобрили переговоры NASA и «Роскосмоса» о совместных полетах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между «Роскосмосом» и NASA для подписания дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение «Роскосмоса» <...> о проведении переговоров о подписании дополнения к Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

В начале марта Россия и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС на одну миссию. В рамках этой миссии два российских космонавта — Константин Борисов и Александр Гребенкин — полетят на станцию на кораблях Crew Dragon, произведенных американской компанией SpaceX. Старт миссии запланирован на 2023—2024 годы.

Полет первого россиянина в составе миссии Crew-7 состоится во второй половине текущего года. Гребенкин отправится к МКС в составе миссии Crew-8. Полет его корабля запланирован на первую половину 2024 года.