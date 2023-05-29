Представитель Арбениной опровергла отмену ее концертов в трех городах

Диана Арбенина (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Информация об отмене июньских концертов группы «Ночные снайперы», лидером которой является певица Диана Арбенина, не соответствует действительности. Об этом РБК заявила концертный директор группы Александра Рерих.

Ранее об отмене концертов Арбениной и «Ночных снайперов» в трех городах — Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре — сообщил телеграм-канал SHOT. Издание ссылалось на представителей концертных площадок. При этом в ростовском культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» каналу заявили, что организаторы не заключали договор с концертной площадкой.

«Это абсолютная ложь [об отмене концертов]. Вся информация, которую мы сейчас прочитали об отмене концертов, недостоверная. С площадками договоры подписаны, люди нас ждут. Мы рассматриваем вариант с переносом концертов только в том случае, если артист (Арбенина. — РБК) не успеет восстановиться после травмы спины к туру», — заявила Рерих.

В КСК «Экспресс» РБК также сказали, что информации об отмене концерта Арбениной и «Ночных снайперов» у площадки нет. РБК направил запрос во дворец спорта «Олимп» (Краснодар).

Концерты Арбениной, согласно афише на сайтах площадок и агрегаторов, должны состояться. Мероприятие в КСК «Экспресс» в Ростове-на-Дону запланировано на 9 июня, концерт во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре — на 12 июня. 13 июня должен пройти концерт в Экспоцентре в Волгограде. На сайте «Ночных снайперов» также указано, что выступления в этих трех городах состоятся.

Ранее концерты Арбениной отменили в других городах России, включая Казань, Тольятти, Пятигорск, Ульяновск и Чебоксары. После этого Арбенина написала в Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в России) строчки из песни «Гавань»: «Не бойся и стой на своем».

В апреле прошлого года артистка выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». В том же месяце она рассказала, что не представляет, куда бы могла уехать из России: «Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер».