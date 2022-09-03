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Глава Минкультуры Украины призвал «не трогать» музей Булгакова в Киеве

Музей писателя Михаила Булгакова не нужно закрывать, заявил министр культуры Украине Александр Ткаченко. Он напомнил, что несмотря на критику в адрес Украины в своих произведениях, Булгаков был киевлянином

Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против инициативы закрыть музей писателя Михаила Булгакова в Киеве, которую ранее предложил секретариат национального союза писателей Украины.

«Булгаков — киевлянин. Да, у него были в некоторых произведениях, художественных, подчеркиваю, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале ХХ века. Но думаю, что музей здесь точно не виноват. Ни музей, ни памятник», — сказал он, указав, что у союза писателей есть и другие вопросы, которыми надо заняться. (цитата по УНИАН)

Ткаченко отдельно подчеркнул, что его позиция однозначна и «музей трогать не стоит».

Союз писателей Украины призвал закрыть музей Булгакова в его родном Киеве
Политика
Дом-музей писателя Михаила Булгакова в Киеве

31 августа секретариат Национального союза писателей Украины предложил вместо музея Булгакова в Киеве создать музей украинского композитора Александра Кошица, проживавшего в этом доме до 1906 года. Экспонаты музея Булгакова писатели предложили передать в Национальный музей литературы.

Такое предложение писатели обосновали тем, что в Киеве не должен работать музей писателя, который «яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях». В качестве примера таких произведений приводится роман «Белая гвардия». Писатели также заявили, что Булгаков является «идеологом русского мира» и «одним из самых коварных врагов Украины».

Директор музея Людмила Губианури, комментируя инициативу Союза писателей, заявила, что он «использовал не все свое оружие». «Перед тем, как инициировать закрытие музея Булгакова, они должны инициировать исключение Булгакова из Союза писателей и лишение гражданства за антисоветскую деятельность. Чем они и занимались на протяжении своей богатой истории», — приводит ее слова «КП в Украине».

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Булгаков родился в Киеве в 1891 году, там он получил медицинское образование в Киевском университете. В Москве писатель впервые побывал в 1917 году, а окончательно переехал в российскую столицу в сентябре 1921 года. В доме, который теперь является его музеем в Киеве (Дом Турбиных), Булгаков жил с 1906 по 1919 год. В 1929 году его обвинили в антисоветской пропаганде, его пьесы исключили из репертуаров московских театров, а произведения не публиковали.

После телефонного разговора с Иосифом Сталиным в 1930 году Булгаков смог устроиться на работу в МХАТ, позднее был принят в Союз писателей СССР. Роман «Мастер и Маргарита», законченный в 1940 году, был опубликован только спустя 26 лет после смерти писателя.

В середине августа со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко сняли мемориальную доску Булгакова.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Михаил Булгаков музей Киев Минкультуры Украины
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