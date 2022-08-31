Союз писателей Украины призвал закрыть музей Булгакова в его родном Киеве

В Союзе писателей считают, что Булгаков «яростно ненавидел» и порочил Украину, а также был «идеологом русского мира». В доме, где жил писатель, предложили организовать музей композитора Кошица

Дом-музей писателя Михаила Булгакова в Киеве (Фото: РИА Новости)

Секретариат Национального союза писателей Украины предложил закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве, уроженцем которого является писатель. Заявление опубликовано на сайте союза.

В нем говорится, что в Киеве не должен работать музей писателя, который «яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях». В качестве примера таких произведений приводится роман «Белая гвардия». Писатели также заявили, что Булгаков является «идеологом русского мира».

«Мы полностью убеждены, что музею Булгакова не место в Украине, потому что присутствие этого писателя в культурном пространстве скрывает опасность не только для украинцев как нации, но и для украинской идентичности и государственности», — говорится в заявлении союза. Они также выразили возмущение, что украинское государство занимается учреждением, которое «хранит память об одном из самых коварных врагов Украины — Михаиле Булгакове».

Вместо музея Булгакова секретариат предложил создать музей украинского композитора Александра Кошица, проживавшего в этом доме до 1906 года. Экспонаты музея Булгакова писатели предложили передать в Национальный музей литературы.

Директор музея Людмила Губианури, комментируя предложение Союза писателей, заявила, что он «использовал не все свое оружие». «Перед тем, как инициировать закрытие музея Булгакова, они должны инициировать исключение Булгакова из Союза писателей и лишение гражданства за антисоветскую деятельность. Чем они и занимались на протяжении своей богатой истории», — цитирует Губианури «КП в Украине».

Булгаков родился в Киеве в 1891 году, там он получил медицинское образование в Киевском университете. В Москве писатель впервые побывал в 1917 году, а окончательно переехал в российскую столицу в сентябре 1921 года. В доме, который теперь является его музеем в Киеве (Дом Турбиных), Булгаков жил с 1906 по 1919 год.

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В Москве писатель стал сотрудничать со столичными газетами и журналами, а также выпускавшейся в Берлине газетой «Накануне». По заданию этого издания он написал фельетон «Киев-город». К 1920-м годам относятся его произведения «Дни Турбиных», «Белая Гвардия», «Собачье сердце», «Роковые яйца». В 1929 году все его пьесы исключили из репертуаров московских театров, писателя обвиняли в антисоветской пропаганде, его произведения не публиковались. После телефонного разговора со Сталиным в 1930 году Булгаков смог устроиться на работу в МХАТ, позднее был принят в Союз писателей СССР. Роман «Мастер и Маргарита», законченный в 1940 году, был опубликован только спустя 26 лет после смерти писателя.

В середине августа со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко сняли мемориальную доску Булгакова.