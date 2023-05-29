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Война санкций ,  
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Туроператоры сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу

РСТ: туроператоры зафиксировали рост интереса россиян к поездкам в Европу
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Туроператоры отмечают рост интереса россиян к поездкам в Европу, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

В числе популярных среди российских туристов стран он назвал Австрию, Венгрию, Грецию, Испанию, Италию и Францию. По словам Горина, за 2022 год страны шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. В пандемийном 2021 году, согласно статистике стран Шенгена, россияне получили 513,8 тыс. виз.

В феврале РСТ посоветовал россиянам не рассчитывать на многократный шенген. «Из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на два-три года дают редко и только узкому кругу людей», — отмечали в РСТ.

После начала военной операции на Украине во многих европейских странах приостановили выдачу туристических виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Евросоюз с 12 сентября 2022 года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет.

Кроме того, ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Теперь напрямую в страны шенгенской зоны туристы из России не могут.

Теги
туризм Европа Российский союз туриндустрии

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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