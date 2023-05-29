«Известия» узнали сроки появления в России сотово-спутниковой сети

«Известия»: в 2035 году в России может появиться сотово-спутниковая сеть

Сотово-спутниковая сеть связи для выхода в интернет и отправки сообщений экстренным службам может появиться в России к 2035 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы.

Согласно стратегии, к 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.

А уже к 2035 году появится гибридная сеть, которая покроет всю страну интернетом и резервным телевидением. Отмечается, что сеть будет доступна на автотрассах, в Арктической зоне и на Северном морском пути.

В Минцифры рассказали, что это только предложения рабочей группы по фиксированной связи. Сама стратегия еще разрабатывается, в нее вводятся корректировки. После обсуждения инициатив будет принято решение по их включению в итоговый документ.

В октябре 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2030 году вся Россия будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью. На реализацию программы до 2024 года планируется потратить 4,6 трлн руб.

При этом обеспечить почти повсеместный быстрый доступ в интернет к 2024 году президент Владимир Путин обещал еще в 2018 году. В июле прошлого глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». По нему к 2030 году планируется организовать широкополосный доступ в интернет 97% домохозяйств.