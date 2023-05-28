Гладков сообщил об ударе по зернохранилищу с помощью беспилотника

Фото: Google Maps

Украинские силы обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области с помощью дрона, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон, по словам губернатора, атаковал хранилище с зерном на сельхозпредприятии.

«Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи», — написал Гладков.

В результате атаки никто не пострадал.

Шебекинский городской округ, его административный центр, город Шебекино, а также Муром, Новая Таволжанка и другие населенные пункты неоднократно попадали под обстрел с начала российской спецоперации. Утром 27 мая Гладков заявил, что за сутки Шебекинский округ обстреляли 106 раз. В течение дня он сообщал о новых обстрелах.

Днем 28 мая Гладков написал, что под обстрел попали город Шебекино и село Безлюдовка. В Шебекино осколки снарядов повредили забор и постройки на территории одного из предприятий. Там начался пожар, говорил губернатор. В Безлюдовке снаряд попал в один из корпусов на территории базы отдыха, там возникло задымление.

Кроме того, в селе Белянка на территории Шебекинского городского округа, возле частного дома приземлился парашют с неизвестным предметом. Место, где это произошло, оцепили.